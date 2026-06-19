Росія вдарила по Запоріжжю, у мережі пишуть про "приліт" по НП

За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова через російський удар дроном по будівлі логістичного оператора відомо про щонайменше трьох травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА

Фото: (t.me/ivan_fedorov_zp) У соц мережі зазначають, що удар припав на Нову пошту.

Федоров закликав мешканців перебувати в безпечних місцях – тривога в Запоріжжі триває.

Нагадаємо, лише тиждень тому, 12 червня, російський дрон атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі – на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

У квітні ворог знищив відділення компанії в Новомиколаївці на Запоріжжі – згоріли понад 150 відправлень.

У травні під удар потрапили відділення у Краматорську та Одеській області, а внаслідок удару по Києву загинули двоє працівників компанії.