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Росія вдарила по Запоріжжю, у мережі пишуть про "приліт" по НП

18:20 19.06.2026 Пт
1 хв
Щонайменше троє людей поранені
aimg Валерія Абабіна
Росія вдарила по Запоріжжю, у мережі пишуть про "приліт" по НП Фото: Наслідки атаки дрона на Запоріжжя 19 червня (ivan_fedorov_zp)
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За словами начальника Запорізької ОВА Івана Федорова через російський удар дроном по будівлі логістичного оператора відомо про щонайменше трьох травмованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА

Федоров закликав мешканців перебувати в безпечних місцях – тривога в Запоріжжі триває.

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Фото: (t.me/ivan_fedorov_zp)

У соц мережі зазначають, що удар припав на Нову пошту.

Нагадаємо, лише тиждень тому, 12 червня, російський дрон атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі – на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

У квітні ворог знищив відділення компанії в Новомиколаївці на Запоріжжі – згоріли понад 150 відправлень.

У травні під удар потрапили відділення у Краматорську та Одеській області, а внаслідок удару по Києву загинули двоє працівників компанії.

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