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Російський дрон вдарив по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі (відео)

13:43 12.06.2026 Пт
2 хв
Попередньо, постраждалих внаслідок ворожої атаки немає
aimg Валерій Ульяненко
Російський дрон вдарив по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі (відео) Фото: наслідки удару по терміналу "Нової пошти" (голова Запорізької ОВА)
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У п'ятницю, 12 червня, російський безпілотник атакував термінал "Нової пошти" у Запоріжжі. Внаслідок атаки виникла масштабні пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Пошкоджений термінал логістичного оператора - росіяни продовжують атаки на Запоріжжя", - йдеться у його заяві.

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Федоров розповів, що внаслідок удару ворожого дрона пошкоджене приміщення, виникла пожежа.

За словами голови Запорізької ОВА, попередньо обійшлось без постраждалих.

Фото: наслідки ворожого удару по "Новій пошті" (голова Запорізької ОВА)

Нагадаємо, у Харкові після атаки російського дрона в ніч на 8 червня загорілося та частково обвалилося депо "Нової пошти". У момент удару об’єкт не працював, тому серед працівників обійшлося без постраждалих.

Також 5 червня вранці вибух стався у сортувальному центрі "Нової пошти" в Оболонському районі Києва. Під час перевірки однієї з посилок пролунав вибух. Унаслідок інциденту загинув чоловік, ще двоє людей дістали поранення.

Правоохоронці кваліфікували вибух на поштовому терміналі як теракт, що спричинив загибель людини, та відкрили відповідне кримінальне провадження.

Крім того, 3 червня російські війська атакували термінал "Нової пошти" у Дніпрі. Через удар логістичний об’єкт частково зазнав руйнувань, однак працівники не постраждали.

Уже наступного дня, 4 червня, Дніпро знову опинився під російським обстрілом. Під повторний удар потрапив термінал "Нової пошти", де спалахнула пожежа. Унаслідок атаки поранення отримали вісім людей.

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