Россия нанесла удар по Запорожью, в сети пишут о "прилете" по НП

По словам главы Запорожской областной государственной администрации Ивана Федорова, в результате российского удара с помощью дрона по зданию логистического оператора известно о как минимум трех пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОГА

Фото: (t.me/ivan_fedorov_zp) В соцсетях отмечают, что удар пришелся по Новой почте.

Федоров призвал жителей находиться в безопасных местах - тревога в Запорожье продолжается.

Напомним, всего неделю назад, 12 июня, российский дрон атаковал терминал "Новой почты" в Запорожье - на объекте вспыхнул масштабный пожар.

В апреле враг уничтожил отделение компании в Новониколаевке в Запорожской области - сгорело более 150 отправлений.

В мае под удар попали отделения в Краматорске и Одесской области, а в результате удара по Киеву погибли двое сотрудников компании.