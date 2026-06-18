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Запоріжжю готують дроновий терор. ГУР перехопило дані про плани окупантів

16:29 18.06.2026 Чт
2 хв
У розвідці розкрили деталі таємного наказу РФ
aimg Сергій Козачук
Запоріжжю готують дроновий терор. ГУР перехопило дані про плани окупантів Фото: окупанти готують масовані удари по Запоріжжю (Getty Images)
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Російські загарбники отримали пряму вказівку суттєво збільшити кількість ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. Ворог планує атакувати цивільні об’єкти обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Деталі злочинного наказу

За даними Департаменту активних дій ГУР, такий наказ віддали ватажки російських окупаційних військ для підрозділів зі складу 58-ї армії збройних сил РФ.

Вони вимагають активізувати терор на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України.

Щоб реалізувати ці злочинні плани, командування пообіцяло загарбникам збільшити постачання ударних FPV-дронів.

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Причини активізації терору

У воєнній розвідці пояснюють, що наказ посилити удари по цивільних українцях свідчить про гнів і невдоволення кремлівського керівництва.

Головними причинами цього є зростання втрат російської армії на фронті та відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.

Удари РФ по Запоріжжю

Нагадаємо, російські окупаційні війська регулярно здійснюють масовані атаки на цивільну інфраструктуру Запоріжжя. Протягом останнього часу інтенсивність ворожого терору суттєво зросла.

Зокрема, 8 червня російський дрон вдарив по "спальнику" в Запоріжжю, внаслідок чого було пошкоджено житлові будинки, виникли жертви та постраждалі серед мирного населення.

Вже 12 червня загарбники атакували цивільну логістику - російський дрон вдарив по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжю, спровокувавши масштабну пожежу в приміщенні.

Окрім цього, ввечері 16 червня ворог атакував Запоріжжю п'ятьма ударами, зруйнувавши житловий будинок, торговельний центр та пошкодивши заклад освіти, внаслідок чого загинула людина та троє отримали поранення.

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Запоріжжя ГУР Війна в Україні Атака дронів
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