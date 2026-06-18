Запоріжжю готують дроновий терор. ГУР перехопило дані про плани окупантів

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Російські загарбники отримали пряму вказівку суттєво збільшити кількість ударів дронами-камікадзе по Запоріжжю. Ворог планує атакувати цивільні об’єкти обласного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Деталі злочинного наказу За даними Департаменту активних дій ГУР, такий наказ віддали ватажки російських окупаційних військ для підрозділів зі складу 58-ї армії збройних сил РФ. Вони вимагають активізувати терор на оперативній глибині Сил безпеки і оборони України. Щоб реалізувати ці злочинні плани, командування пообіцяло загарбникам збільшити постачання ударних FPV-дронів. Читайте також: Росія готувала замах на топпосадоця ГУР Причини активізації терору У воєнній розвідці пояснюють, що наказ посилити удари по цивільних українцях свідчить про гнів і невдоволення кремлівського керівництва. Головними причинами цього є зростання втрат російської армії на фронті та відсутність будь-яких результатів на полі бою, зокрема й на Запорізькому напрямку.