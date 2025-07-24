Росія вдарила по Запоріжжю 9 "Шахедами": що відомо про наслідки (фото)

Фото: у Запоріжжі спалахнули пожежі через атаку (t.me/ivan_fedorov_zp)

Запоріжжя в ніч на 24 липня зазнало дронової атаки. Росія запустила по місту дев'ять ударних безпілотників типу "Шахед".

Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Вночі ворог атакував Запоріжжя і Запорізький район 9 "Шахедами". Удари завдано по дачних кооперативах", - повідомив він. Уточнюється, що внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнали господарські будівлі. Будинки та прилеглі території зайнялися. Станом на ранок, пожежу ліквідовано. "Ще один удар прийшовся по корпусу навчального закладу, який на сьогодні не використовується. Будівля зайнялася. Надзвичайники пожежу ліквідували. Попередньо, без постраждалих", - додав Федоров. Фото: наслідки удару по Запоріжжю та області (t.me/ivan_fedorov_zp)