Россия ударила по Запорожью 9 "Шахедами": что известно о последствиях (фото)

Запорожье в ночь на 24 июля подверглось дроновой атаке. Россия запустила по городу девять ударных беспилотников типа "Шахед".

Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Фото: последствия удара по Запорожью и области (t.me/ivan_fedorov_zp)

"Еще один удар пришелся по корпусу учебного заведения, которое на сегодняшний день не используется. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали. Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.

Уточняется, что в результате вражеской атаки повреждения получили хозяйственные постройки. Дома и прилегающие территории загорелись. По состоянию на утро, возгорание ликвидировано.

"Ночью враг атаковал Запорожье и Запорожский район 9 "Шахедами". Удары нанесены по дачным кооперативам", - сообщил он.

Атака на Украину 24 июля

РФ запустила беспилотники типа "Шахед" и ракеты по Украине. В историческом центре Одессы вспыхнули пожары, повреждены памятники архитектуры.

В частности, загорелся рынок "Привоз", который находится в историческом центре города.

Также "Шахеды" ударили по Николаеву, в результате чего вспыхнули пожары.

В Черкассах в результате ракетной атаки тоже зафиксированы пожары. За медицинской помощью обратились минимум семь человек, среди которых был ребенок.

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