Головна » Життя » Суспільство

Росія вдарила по Свято-Успенському монастирю в Одесі: є поранені та масштабні руйнування

Середа 28 січня 2026 20:03
UA EN RU
Росія вдарила по Свято-Успенському монастирю в Одесі: є поранені та масштабні руйнування Фото: Внаслідок російського удару в Одесі постраждав Свято-Успенський монастир (facebook.com.patriarshymonastery)
Автор: Тетяна Веремєєва

У ніч проти 28 січня російські війська завдали удару по Свято-Успенському чоловічому монастирю в Одесі. Внаслідок атаки є постраждалі та значні руйнування на території обителі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську єпархію УПЦ та ДСНС Одеської області.

Що відомо про наслідки удару

Монастир розташований у Київському районі Одеси. За даними єпархії, влучання сталося у молочний цех та господарський двір. Постраждав семінарист, його госпіталізували.

Крім того, на території монастиря:

  • у соборному храмі "Живоносне джерело" вибиті вітражні вікна;
  • зруйнована оранжерея, де пошкоджено котельню та систему опалення
  • вибите скло у вікнах і дверях;
  • постраждала будівля митрополита Агафангела та монастирський готель.
  • В єпархії зазначили, що рослини, які зберігалися в оранжереї для весняних і літніх висадок, можуть не витримати зимових температур.

Що повідомляють у ДСНС

У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникли пожежі у будівлях монастиря, також пошкоджено складські й адміністративні приміщення та автомобілі. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Усі пожежі наразі ліквідовані. До ліквідації наслідків атаки залучали 106 рятувальників і 30 одиниць техніки.

В Одеській єпархії наголосили, що загиблих немає, а братія та послушники встигли сховатися в укритті.

Атака по Одесі 28 січня

Нагадаємо, у ніч на 28 січня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження релігійного об’єкта, житлової забудови та портової інфраструктури.

Зафіксовано влучання по приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, люди не постраждали. Фахівці оцінюють стан будівлі та ліквідовують наслідки атаки.

Окрім цього, під ударом опинилася інфраструктура порту "Південний" в Одеській області. Внаслідок атаки БпЛА зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив і виробничі будівлі, виникло кілька пожеж. Пошкоджень зазнали об’єкти виробничої та залізничної інфраструктури.

