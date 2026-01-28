Росія вдарила по Свято-Успенському монастирю в Одесі: є поранені та масштабні руйнування

У ніч проти 28 січня російські війська завдали удару по Свято-Успенському чоловічому монастирю в Одесі. Внаслідок атаки є постраждалі та значні руйнування на території обителі.

Що відомо про наслідки удару Монастир розташований у Київському районі Одеси. За даними єпархії, влучання сталося у молочний цех та господарський двір. Постраждав семінарист, його госпіталізували. Крім того, на території монастиря: у соборному храмі "Живоносне джерело" вибиті вітражні вікна;

зруйнована оранжерея, де пошкоджено котельню та систему опалення

вибите скло у вікнах і дверях;

постраждала будівля митрополита Агафангела та монастирський готель.

В єпархії зазначили, що рослини, які зберігалися в оранжереї для весняних і літніх висадок, можуть не витримати зимових температур. Що повідомляють у ДСНС У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань виникли пожежі у будівлях монастиря, також пошкоджено складські й адміністративні приміщення та автомобілі. Роботу рятувальників ускладнювали повторні повітряні тривоги. За попередньою інформацією, постраждали троє людей. Усі пожежі наразі ліквідовані. До ліквідації наслідків атаки залучали 106 рятувальників і 30 одиниць техніки. В Одеській єпархії наголосили, що загиблих немає, а братія та послушники встигли сховатися в укритті.