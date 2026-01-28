РФ вдарила по порту "Південний" під Одесою: кадри пожежі та руйнувань

Російські війська вночі атакували інфраструктуру порту "Південний" під Одесою. Через обстріл виникло кілька пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністр розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

У Адміністрації морських портів України додали, що через атаку на порт Південний зафіксовано пошкодження об’єктів виробничої та залізничної інфраструктури.

За його словами, станом на ранок триває ліквідація пошкоджень екстреними службами та працівниками порту.

"На Одещині армія РФ вдарила БпЛА по території порту, зруйновано логістичні елементи, пошкоджено ангари, локомотив, виробничі будівлі. Виникла пожежа", - зазначив Кулеба.

Обстріл України 28 січня

У ніч на 28 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 146 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 103 ворожі безпілотники.

Так, ворог наніс удари по столиці України. В результаті обстрілу у Голосіївському районі столиці пошкоджена багатоповерхівка та кілька авто.

Окрім того, під ранок армія РФ вдарила по Запоріжжю. Постраждали двоє людей. Також внаслідок пожежі, яка виникла на місці влучання, постраждали понад 100 квартир і 20 машин.

Також у ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.

Більше подробиць про нічній удар росіян по Україні – читайте у матеріалі РБК-Україна.