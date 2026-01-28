ua en ru
Россия ударила по Свято-Успенскому монастырю в Одессе: есть раненые и масштабные разрушения

Среда 28 января 2026 20:03
UA EN RU
Россия ударила по Свято-Успенскому монастырю в Одессе: есть раненые и масштабные разрушения Фото: В результате российского удара в Одессе пострадал Свято-Успенский монастырь (facebook.com.patriarshymonastery)
Автор: Татьяна Веремеева

В ночь на 28 января российские войска нанесли удар по Свято-Успенскому мужскому монастырю в Одессе. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения на территории обители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую епархию УПЦ и ГСЧС Одесской области.

Что известно о последствиях удара

Монастырь расположен в Киевском районе Одессы. По данным епархии, попадание произошло в молочный цех и хозяйственный двор. Пострадал семинарист, его госпитализировали.

Кроме того, на территории монастыря:

  • в соборном храме "Живоносный источник" выбиты витражные окна;
  • разрушена оранжерея, где повреждены котельная и система отопления
  • выбиты стекла в окнах и дверях;
  • пострадало здание митрополита Агафангела и монастырская гостиница.
  • В епархии отметили, что растения, которые хранились в оранжерее для весенних и летних высадок, могут не выдержать зимних температур.

Что сообщают в ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возникли пожары в зданиях монастыря, также повреждены складские и административные помещения и автомобили. Работу спасателей осложняли повторные воздушные тревоги.

По предварительной информации, пострадали три человека. Все пожары на данный момент ликвидированы. К ликвидации последствий атаки привлекали 106 спасателей и 30 единиц техники.

В Одесской епархии отметили, что погибших нет, а братия и послушники успели укрыться в укрытии.

Атака по Одессе 28 января

Напомним, в ночь на 28 января российские войска снова атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. В результате обстрела зафиксировано повреждение религиозного объекта, жилой застройки и портовой инфраструктуры.

Зафиксировано попадание по частному жилому дому. По предварительной информации, люди не пострадали. Специалисты оценивают состояние здания и ликвидируют последствия атаки.

Кроме этого, под ударом оказалась инфраструктура порта "Южный" в Одесской области. В результате атаки БпЛА разрушены логистические элементы, повреждены ангары, локомотив и производственные здания, возникло несколько пожаров. Повреждения получили объекты производственной и железнодорожной инфраструктуры.

