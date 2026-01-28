Россия ударила по Свято-Успенскому монастырю в Одессе: есть раненые и масштабные разрушения

В ночь на 28 января российские войска нанесли удар по Свято-Успенскому мужскому монастырю в Одессе. В результате атаки есть пострадавшие и значительные разрушения на территории обители.

Что известно о последствиях удара

Монастырь расположен в Киевском районе Одессы. По данным епархии, попадание произошло в молочный цех и хозяйственный двор. Пострадал семинарист, его госпитализировали.

Кроме того, на территории монастыря:

в соборном храме "Живоносный источник" выбиты витражные окна;

разрушена оранжерея, где повреждены котельная и система отопления

выбиты стекла в окнах и дверях;

пострадало здание митрополита Агафангела и монастырская гостиница.

В епархии отметили, что растения, которые хранились в оранжерее для весенних и летних высадок, могут не выдержать зимних температур.

Что сообщают в ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что в результате попаданий возникли пожары в зданиях монастыря, также повреждены складские и административные помещения и автомобили. Работу спасателей осложняли повторные воздушные тревоги.

По предварительной информации, пострадали три человека. Все пожары на данный момент ликвидированы. К ликвидации последствий атаки привлекали 106 спасателей и 30 единиц техники.

В Одесской епархии отметили, что погибших нет, а братия и послушники успели укрыться в укрытии.