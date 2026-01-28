ua en ru
Другу ніч поспіль Одесу атакує Росія: є руйнування і пожежі, чути вибухи

Одеса, Середа 28 січня 2026 03:00
UA EN RU
Другу ніч поспіль Одесу атакує Росія: є руйнування і пожежі, чути вибухи Фото: ДСНС (facebook.com:DSNSPOLTAVA)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 28 січня Росія знову обстріляла Одесу. Були застосовані ударні безпілотники, влада і відповідальні служби фіксують наслідки прильотів у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської обласної державної адміністрації.

Одеська область і сама Одеса зазнали нової атаки ударних безпілотників. Кілька об'єктів, включно з релігійним комплексом і житловою забудовою, зазнали ушкоджень, проте попередньо постраждалих немає.

Атака на релігійний об'єкт

У Київському районі Одеси безпілотник влучив на територію православного монастиря. Унаслідок цього сталася пожежа, оперативно локалізована силами рятувальних служб. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає, інформація уточнюється, роботи все ще тривають.

Попадання в житловий сектор

Крім того, зафіксовано удар по приватному житловому будинку. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі проводяться роботи з оцінки стану будівлі та ліквідації наслідків атаки.

Реакція служб та оцінка ситуації

Співробітники екстрених служб продовжують обстежувати постраждалі території та забезпечувати безпеку жителів. Місцева влада наголошує, що пошкодження обмежені, а заходи щодо запобігання новим інцидентам посилені.

Однак на момент публікації матеріалу в Одесі та області все ще триває повітряна тривога. Ворог не полишає спроб завдати шкоди мирним українцям та об'єктам критичної інфраструктури.

Обстріли Одеси 27 січня: що відомо

У ніч на 27 січня російські війська знову завдали масованого удару по Одесі та області, застосувавши понад 50 дронів. Унаслідок цього постраждали житлові квартали, цивільна інфраструктура та культурно-релігійні об'єкти.

За даними рятувальників, пошкодження зафіксовано в десятках житлових будинків, багатоповерхівках, навчальних закладах, фітнес-центрах і приватному транспорті. На кількох локаціях спалахнули великі пожежі, зруйновано фасади будівель і вибито вікна.

Найбільших збитків завдано Одеському професійному ліцею будівництва та архітектури, де пожежу оперативно ліквідували. У Приморському районі постраждали 43 будинки і 122 квартири, у Пересипському - три будинки і понад 200 вікон, з яких частину повністю знищено вогнем. Хаджибейський район продовжує залишатися зоною пошуково-рятувальної операції.

В Одесі внаслідок масованої атаки ворога дрон влучив у молитовний дім християн євангельської віри, а загалом по місту було випущено понад 50 безпілотників, основними цілями яких стали енергетичні об'єкти та цивільна інфраструктура, повідомили в заяві президента України.

Також, у ніч на 27 січня російські війська завдали удару по об'єкту ДТЕК в Одесі, спричинивши серйозні руйнування: відновлення пошкодженого обладнання займе тривалий час.

Нагадуємо, що на Харківщині російські дрони атакували пасажирський потяг, унаслідок чого загинуло п'ятеро людей. Під керівництвом Ізюмської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування воєнного злочину, а для удару використовували три безпілотники, імовірно типу "Герань-2".

Зазначимо, що у вівторок, 27 січня, поблизу села Грабівське на Сумщині російські війська атакували цивільних, які евакуювалися, за допомогою дронів, унаслідок чого загинули двоє мирних жителів.

