Атака дронів по Сумах: з'явилося відео наслідків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря в Telegram .

О 9:00 у Сумах почав роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На місці працюють співробітники міської ради, комунальних служб та громадських організацій. Вони допомагають мешканцям закрити вибиті вікна та усунути пошкодження будівель.

У ніч на 2 вересня російські війська завдали ударів по Сумах. В результаті обстрілу є постраждалі. Вони звернулися за амбулаторною медичною допомогою. Серед них - 14-річна дівчинка.

Нагадаємо, в результаті нічного обстрілу Сум зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будинки та вибито близько 50 вікон. Місцева влада вже проводить огляд і оцінку завданих збитків.

Про два вибухи в Сумах повідомляв в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, і публікував відео, де було видно пожежу.За його словами, було влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню.

Також російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі, 2 вересня, Росія випустила по Україні 150 дронів. Сили ППО знищили або подавили 120 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано 30 влучань по дев’яти об’єктах.