Атака дронів по Сумах: з'явилося відео наслідків
В Сумах внаслідок нічного обстрілу армії РФ зруйновані будівлі та вибиті вікна. Серед постраждалих 14-річна дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря в Telegram.
У ніч на 2 вересня російські війська завдали ударів по Сумах. В результаті обстрілу є постраждалі. Вони звернулися за амбулаторною медичною допомогою. Серед них - 14-річна дівчинка.
О 9:00 у Сумах почав роботу штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. На місці працюють співробітники міської ради, комунальних служб та громадських організацій. Вони допомагають мешканцям закрити вибиті вікна та усунути пошкодження будівель.
Нагадаємо, в результаті нічного обстрілу Сум зруйновано приміщення торгового ряду, пошкоджено чотири житлові будинки та вибито близько 50 вікон. Місцева влада вже проводить огляд і оцінку завданих збитків.
Про два вибухи в Сумах повідомляв в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар, і публікував відео, де було видно пожежу.За його словами, було влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню.
Також російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що вночі, 2 вересня, Росія випустила по Україні 150 дронів. Сили ППО знищили або подавили 120 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Водночас зафіксовано 30 влучань по дев’яти об’єктах.