Серед постраждалих дитина: що відомо про нічний удар армії РФ по Сумах

У ніч на 2 вересня російські військові завдав ударів по Сумах. Є постраждалі, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.

Раніше про два вибухи у Сумах повідомляв в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Також він публікував відео, де було видно пожежу.

За його словами, було влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. "На жаль, є поранені люди. Подальшу інформацію будемо надавати", - сказав він.

Очільник ОВА Олег Григоров уточнив, що безпілотники РФ вдарили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум. Попередньо, без жертв.