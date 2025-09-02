ua en ru
Серед постраждалих дитина: що відомо про нічний удар армії РФ по Сумах

Сумська область, Вівторок 02 вересня 2025 04:03
Серед постраждалих дитина: що відомо про нічний удар армії РФ по Сумах Ілюстративне фото: армія РФ ударила по Сумах (Facebook Dsns Kyiv)
Автор: Марина Балабан

У ніч на 2 вересня російські військові завдав ударів по Сумах. Є постраждалі, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.

Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.

"Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків", - зазначено в повідомленні МВА.

Раніше про два вибухи у Сумах повідомляв в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Також він публікував відео, де було видно пожежу.

За його словами, було влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. "На жаль, є поранені люди. Подальшу інформацію будемо надавати", - сказав він.

Очільник ОВА Олег Григоров уточнив, що безпілотники РФ вдарили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум. Попередньо, без жертв.

