Серед постраждалих дитина: що відомо про нічний удар армії РФ по Сумах
У ніч на 2 вересня російські військові завдав ударів по Сумах. Є постраждалі, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.
Внаслідок обстрілу зруйновано приміщення торгового ряду. Пошкоджено 4 житлові будівлі, вибито близько 50 вікон.
Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною домогою, серед них – дитина.
"Пожежу ліквідовано. Комунальні підприємства залучені до ліквідації наслідків", - зазначено в повідомленні МВА.
Раніше про два вибухи у Сумах повідомляв в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар. Також він публікував відео, де було видно пожежу.
За його словами, було влучання ворожого БпЛА по нежитловому приміщенню. "На жаль, є поранені люди. Подальшу інформацію будемо надавати", - сказав він.
Очільник ОВА Олег Григоров уточнив, що безпілотники РФ вдарили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум. Попередньо, без жертв.