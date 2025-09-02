ua en ru
Є поранені та масштабна пожежа: РФ дронами вдарила поруч з садочком у Сумах

Вівторок 02 вересня 2025 02:15
Є поранені та масштабна пожежа: РФ дронами вдарила поруч з садочком у Сумах Ілюстративне фото: РФ дронами вдарила поруч з садочком у Сумах (facebook.com_DSNSODE )
Автор: Наталія Кава

Російська армія у ніч на вівторок, 2 вересня, двічі дронами вдарила по місту Суми. Зафіксовано влучання біля дитячого садочку, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря.

Нагадаємо, близько першої години ночі місцеві ЗМІ повідомляли про вибухи у Сумах на тлі дронової атаки РФ.

За словами Кобзаря, наразі відомо, що у місті пролунало два вибухи - зафіксовано прольоти безпілотників по нежитловому приміщенню. На відео видно масштабну пожежу.

"Поруч садочок, дивіться, дитячий одяг. Так що так от у нас починається рік. За попередньою інформацією, є люди поранені склом, також вибиті вікна. Завтра о 9 ранку буде розгорнути штаб і знову є загроза повторного удару", - повідомив Кобзар.

А ось очільник ОВА Олег Григоров уточнив, що безпілотники РФ вдарили по нежитлових будівлях у Зарічному районі Сум. Попередньо, без жертв.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 1 вересня, російська армія запустила декілька груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу з північного напрямку.

