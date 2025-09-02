РФ випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків: є влучання
Сьогодні вночі, 2 вересня, Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Повітряні сили знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
"У ніч на 2 вересня (із 19.00 1 вересня) противник атакував 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.
Дрони запускали з території РФ - Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауди в тимчасово окупованому Криму.
Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Сили ППО знищили або подавили 120 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Водночас зафіксовано 30 влучань по дев’яти об’єктах, а також падіння уламків у п’яти локаціях.
Атака на Україну 2 вересня
Нагадаємо, російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.
Також під атакою загарбників опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.
А в Ізмаїльському районі Одеської області росіяни знову били по портах.
