РФ випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків: є влучання

Сьогодні вночі, 2 вересня, Росія випустила по Україні 150 дронів з п'яти напрямків. Повітряні сили знищили більшість ворожих цілей, проте було зафіксовано 30 влучань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram .

Водночас зафіксовано 30 влучань по дев’яти об’єктах, а також падіння уламків у п’яти локаціях.

Сили ППО знищили або подавили 120 ударних дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Дрони запускали з території РФ - Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Чауди в тимчасово окупованому Криму.

"У ніч на 2 вересня (із 19.00 1 вересня) противник атакував 150 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Атака на Україну 2 вересня

Нагадаємо, російська армія цієї ночі завдала масованого дронового удару по місту Біла Церква у Київській області. Внаслідок атаки сталася пожежа, одна людина загинула, є постраждалі.

Також під атакою загарбників опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

А в Ізмаїльському районі Одеської області росіяни знову били по портах.

Більш детально про нічний обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.