ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Який вигляд має Біла Церква після дронової атаки РФ: фото від ДСНС

Вівторок 02 вересня 2025 07:26
UA EN RU
Який вигляд має Біла Церква після дронової атаки РФ: фото від ДСНС Фото: наслідки обстрілу Білої Церкви 2 вересня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія цієї ночі завдала масованої дронової атаки по місту Біла Церква. Там зафіксовано масштабні руйнування.

Як повідомляє РБК-Україна, фото наслідків обстрілу показали у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У ДСНС підтвердили, що під час ліквідації однієї з пожеж було виявлено загиблу людину.

Також відомо, що внаслідок обстрілу виникли руйнація та займання ангарів і триповерхової будівлі підприємства. Станом на 07:30 загоряння ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загоряння трьох будівель та приватних гаражів.

Нічна атака РФ

У ніч на вівторок, 2 вересня, російські окупанти запустили декілька груп "Шахедів" по території України. Ворожі дрони заходили у повітряний простір країни як з півночі, так і з півдня.

Відомо, що під атакою росіян опинилось місто Суми - там двічі лунали вибухи. Є постраждалі, які звернулися за амбулаторною допомогою, серед них - дитина.

Окрім цього російські війська вчергове атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району, що на Одещині.

Детально про те, що відомо про нічний обстріл - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біла Церква Війна в Україні Атака дронів
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці