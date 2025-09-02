ua en ru
Атака дронов по Сумам: появилось видео последствий

Вторник 02 сентября 2025 12:03
RU
Атака дронов по Сумам: появилось видео последствий Фото: РФ обстреляла Сумы (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Савченко Юлія

В Сумах в результате ночного обстрела армии РФ разрушены здания и выбиты окна. Среди пострадавших 14-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря в Telegram.

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удары по Сумам. В результате обстрела есть пострадавшие. Они обратились за амбулаторной медицинской помощью. Среди них - 14-летняя девочка.

В 9:00 в Сумах начал работу штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. На месте работают сотрудники городского совета, коммунальных служб и общественных организаций. Они помогают жителям закрыть выбитые окна и устранить повреждения зданий.

Напомним, в результате ночного обстрела Сум разрушено помещение торгового ряда, повреждены четыре жилых дома и выбито около 50 окон. Местные власти уже проводят осмотр и оценку нанесенного ущерба.

О двух взрывах в Сумах сообщал и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь, и публиковал видео, где был виден пожар, по его словам, было попадание вражеского БпЛА по нежилому помещению.

Также российская армия этой ночью нанесла массированный дроновой удар по городу Белая Церковь в Киевской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью, 2 сентября, Россия выпустила по Украине 150 дронов. Силы ПВО уничтожили или подавили 120 ударных дронов на севере, юге, востоке и в центре страны. В то же время зафиксировано 30 попаданий по девяти объектам.

