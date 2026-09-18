Росія вдарила реактивним дроном по людному місцю в центрі Одеси

Російські окупанти у п'ятницю, 18 вересня, вдарили реактивним безпілотником по людному місцю в центрі Одеси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Ворог атакував центр Одеси. Реактивним БПЛА пошкоджено адмінбудівлю", - розповів він.
Кіпер додав, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
Оновлено о 17:00
Голова Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що станом на зараз відомо про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на Одесу.
"Один із них - у важкому стані. Усі постраждалі госпіталізовані, їм надають необхідну медичну допомогу", - зазначив він.
Оновлено о 17:19
Кіпер розповів, що кількість постраждалих збільшилась до пʼяти - у більшості з них уламкові поранення. Всім поранені отримують необхідну медичну допомогу.
"Внаслідок удару пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, що виникла, охопила кілька поверхів. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків", - зазначив він.
Оновлено о 18:03
Лисак повідомив, що кількість постраждалих збільшилася до семи.
"На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям", - зазначив він.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні російські вдарили по Одесі - внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Постраждали троє людей, серед них - трирічна дитина.
Крім того, російські окупанти 13 вересня вдарили ракетами по сортувальному центру мережі магазинів косметики EVA в Одесі.
Зазначимо, під час нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня було суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Тоді повідомлялося про постраждалих, а згодом під завалами будинку знайшли тіло загиблого.
Одеса продовжує зазнавати ворожих ударів. Так, 10 вересня росіяни атакували склади з гуманітарною допомогою в місті, а 8 вересня завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті.