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Росія атакувала склади з гуманітаркою в Одесі, зайнялася пожежа (фото)

22:31 10.09.2026 Чт
1 хв
Ворожий обстріл був спрямований на цивільні об'єкти
aimg Олена Бджола
Росія атакувала склади з гуманітаркою в Одесі, зайнялася пожежа (фото) Фото: Росія обстріляла склади з гуманітаркою в Одесі (t.me/odeskaODA/19904)
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Окупанти обстріляли склади волонтерської організації в Одесі ввечері 10 вересня. Будівля була зруйнована через пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Росія била по складах в Одесі

За словами Кіпера, внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою. Там зберігалися, зокрема, речі першої необхідності.

"Також руйнувань зазнала будівля складу", - уточнив чиновник.

Фото: склади волонтерської організації в Одесі після російського удару (t.me/odeskaODA/19904)

Також попередньо відомо, шо постраждали двоє людей.

"Наразі пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків. На місці працюють відповідні служби", - каже Кіпер.

Раніше РБК-Україна писало, що через атаку РФ на цивільне судноплавство в Одеській області загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє зазнали поранень.

Крім того, у ніч проти 8 вересня окупанти завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

Також повідомлялося, що ранок 4 вересня в Одесі розпочався з ворожої атаки - внаслідок удару загинула людина, ще троє постраждали.

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