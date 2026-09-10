Росія атакувала склади з гуманітаркою в Одесі, зайнялася пожежа (фото)

Окупанти обстріляли склади волонтерської організації в Одесі ввечері 10 вересня. Будівля була зруйнована через пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Одеської ОВА Олега Кіпера у Telegram.

Раніше РБК-Україна писало, що через атаку РФ на цивільне судноплавство в Одеській області загинули двоє громадян Азербайджану, ще двоє зазнали поранень.

"Наразі пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків. На місці працюють відповідні служби", - каже Кіпер.

Фото: склади волонтерської організації в Одесі після російського удару (t.me/odeskaODA/19904)

За словами Кіпера, внаслідок ворожої атаки пошкоджено складські приміщення волонтерської організації із гуманітарною допомогою. Там зберігалися, зокрема, речі першої необхідності.

Крім того, у ніч проти 8 вересня окупанти завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

Також повідомлялося, що ранок 4 вересня в Одесі розпочався з ворожої атаки - внаслідок удару загинула людина, ще троє постраждали.