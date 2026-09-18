Россия ударила реактивным дроном по людному месту в центре Одессы

"Враг атаковал центр Одессы. Реактивным БПЛА повреждено админздание", - рассказал он.

Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется.

Обновлено в 17:00

Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.

"Один из них - в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

Напомним, в ночь на сегодня российские ударили по Одессе - в результате вражеских обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали три человека, среди них - трехлетний ребенок.

Кроме того, российские оккупанты 13 сентября ударили ракетами по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA в Одессе.