Россия ударила реактивным дроном по людному месту в центре Одессы

Российские оккупанты в пятницу, 18 сентября, ударили реактивным беспилотником по людному месту в центре Одессы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Одесской ОВД Олега Кипера.
"Враг атаковал центр Одессы. Реактивным БПЛА повреждено админздание", - рассказал он.
Кипер добавил, что информация о пострадавших уточняется.
Обновлено в 17:00
Глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на сейчас известно о трех пострадавших в результате вражеской атаки на Одессу.
"Один из них - в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.
Напомним, в ночь на сегодня российские ударили по Одессе - в результате вражеских обстрелов поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали три человека, среди них - трехлетний ребенок.
Кроме того, российские оккупанты 13 сентября ударили ракетами по сортировочному центру сети магазинов косметики EVA в Одессе.
Отметим, во время ночной атаки РФ на Одессу 12 сентября был существенно поврежден многоэтажный жилой дом. Тогда сообщалось о пострадавших, а затем под завалами дома нашли тело погибшего.
Одесса продолжает терпеть вражеские удары. Так, 10 сентября россияне атаковали склады с гуманитарной помощью в городе, а 8 сентября нанесли удар по рынку "7-й километр" в пригороде.