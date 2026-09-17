Росія атакувала Одесу: пошкоджено будинок, є постраждалі, серед них - дитина

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Уночі 17 вересня російські війська атакували Одесу - пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Унаслідок ворожого удару по Одесі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. Деталі атаки наразі уточнюють. О 00:57 в Одеській області оголосили відбій повітряної тривоги. Оновлено 1:55 Унаслідок ворожого удару по Одесі постраждали троє людей, серед них - трирічна дитина, повідомили в Одеській МВА. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/odesaMVA) На місці працюють оперативні та комунальні служби, розгорнутий оперативний штаб для допомоги людям.