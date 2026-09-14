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РФ знищила сортувальний центр EVA в Одесі

16:59 14.09.2026 Пн
1 хв
Окупанти завдали по будівлі ракетного удару
aimg Іван Носальський
РФ знищила сортувальний центр EVA в Одесі Фото: РФ ударила по сортувальному центру EVA (facebook.com/EVA.dp.ua)
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Російські окупанти вчора, 13 вересня, вдарили по сортувальному центру мережі магазинів косметики EVA в Одесі. Для атаки ворог використав ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу EVA.

Представники мережі EVA розповіли, що близько 09:00 в результаті російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр EVA в Одесі. Він забезпечує товарами магазини в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

"Працівники центру не постраждали. Оцінка масштабу збитків продовжується. Команда EVA докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів регіону", - уточнили у пресслужбі.

Удари по бізнесу

Нагадаємо, російські окупанти останні кілька місяців регулярно завдають ударів по складах українських та іноземних компаній.

Зокрема, ворог вже атакував склади мережі магазинів Fozzy Group, "Фора", VARUS, ROZETKA, завод з виробництва Coca-Cola і не тільки.

Як зазначив учора, 13 вересня, прем'єр України Сергій Корецький, через постійні атаки на склади бюджет України може недоотримати близько 70 мільярдів гривень.

На цьому фоні український уряд підготував низку рішень для підтримки українського бізнесу. Зокрема, Кабмін пропонує пільгові кредити до 1 млрд гривень.

Детальніше про заходи підтримки бізнесу в Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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