ua en ru
Вт, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалий

08:58 08.09.2026 Вт
1 хв
Відомі перші подробиці ворожого удару
aimg Анастасія Никончук
Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалий Ілюстративне фото: обстріл (ДСНС)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Вночі російські війська завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в Telegram.

Нічний удар по ринку

Російська атака припала на ринок "7-й кілометр", розташований у передмісті Одеси. Внаслідок удару на території об'єкту було пошкоджено торгові павільйони.

Під час атаки постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, медики надають йому всю необхідну допомогу.

Що відомо про "7-й кілометр"

Ринок "7-й кілометр" має офіційну назву - ТОВ "Промтоварний ринок". Він є найбільшим оптово-роздрібним промтоварним ринком в Україні і входить до найбільших об'єктів такого типу в Європі.

Саме цей ринок у ніч проти 8 вересня опинився під російським ударом. Внаслідок цього були пошкоджені торгові павільйони, також постраждав охоронець об'єкту.

Нагадуємо, що станом на ранок 8 вересня російська атака на Київ призвела до загибелі двох людей та травмування ще 10 мешканців столиці, п'ятеро з постраждалих госпіталізовано, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Пошкодження та падіння уламків зафіксували у семи районах міста – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом'янському та Дніпровському.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Одеса 7 километр
Новини
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Пожежі, руйнування та стовпи диму: який вигляд має Київ внаслідок атаки (фото, відео)
Аналітика
Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Власні двигуни та ручне керування над РФ: інтерв'ю з розробником реактивних дронів "Барс"