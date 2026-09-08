Росія атакувала "7-й кілометр" під Одесою: є постраждалий
Вночі російські війська завдали удару по ринку "7-й кілометр" у передмісті Одеси. Внаслідок атаки пошкоджено торгові павільйони, постраждав 58-річний охоронець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Одеської ОВ Олега Кіпера в Telegram.
Нічний удар по ринку
Російська атака припала на ринок "7-й кілометр", розташований у передмісті Одеси. Внаслідок удару на території об'єкту було пошкоджено торгові павільйони.
Під час атаки постраждав 58-річний охоронець. Чоловіка госпіталізували. Наразі він перебуває у стані середньої тяжкості, медики надають йому всю необхідну допомогу.
Що відомо про "7-й кілометр"
Ринок "7-й кілометр" має офіційну назву - ТОВ "Промтоварний ринок". Він є найбільшим оптово-роздрібним промтоварним ринком в Україні і входить до найбільших об'єктів такого типу в Європі.
Саме цей ринок у ніч проти 8 вересня опинився під російським ударом. Внаслідок цього були пошкоджені торгові павільйони, також постраждав охоронець об'єкту.
Нагадуємо, що станом на ранок 8 вересня російська атака на Київ призвела до загибелі двох людей та травмування ще 10 мешканців столиці, п'ятеро з постраждалих госпіталізовано, двоє з них перебувають у тяжкому стані. Пошкодження та падіння уламків зафіксували у семи районах міста – Шевченківському, Голосіївському, Дарницькому, Оболонському, Подільському, Солом'янському та Дніпровському.