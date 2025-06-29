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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: перші дані про наслідки

Запоріжжя, Неділя 29 червня 2025 03:25
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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю: перші дані про наслідки Ілюстративне фото: ракета РФ влучила в підприємство (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Марія Рагуткіна

Росія під час нічної комбінованої атаки на Україну завдала ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю. Пошкоджено виробниче приміщення одного з підприємств", - повідомив Федоров.

За його словами, згідно з попередніми даними, постраждалих унаслідок удару росіян немає.

"Повітряна тривога триває. Перебувайте в безпечних місцях", - закликав Федоров.

Атака на Україну 29 червня

Росіяни запустили дрони ще ввечері, 28 червня. Повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях. Повітряні сили попереджали про загрозу ракетних ударів.

Пізніше українців попередили, що на тлі атаки дронів ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

У Києві на тлі повітряної тривоги працювала ППО. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про вибухи на Оболоні.

Уночі злетів МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. У низці областей повідомили про роботу ППО та вибухи.

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