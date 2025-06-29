Запуск дронів та ракет і зліт МіГ-31К: що відомо про нову масовану атаку по Україні

Росія запустила по Україні дрони і крилаті ракети в ніч на 29 червня. По всій країні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України та повідомлення голів ОВА кількох областей.

Дрони фіксувалися в повітряному просторі України ще з вечора. Повітряні сили підтвердили о 1:31, що в бік Миколаєва прямує швидкісна ціль. Через дві хвилини було помічено ще одну ціль.

О 1:59 стало відомо, що в повітряному просторі зафіксовано крилату ракету. Вона летіла повз Запоріжжя, тримаючи курс спочатку на Дніпропетровську область, потім - на Харківську. Після цього вона змінила курс у бік Полтавської області.

Також Повітряні сили повідомили, що ракета зафіксована в Миколаївській області в північно-західному напрямку.

А тим часом, повітряну тривогу було оголошено практично на всій території України. О 2:10 було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

Атака дронів на Київ

Незадовго до опівночі мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні та в Київській області працюють ППО.

Миколаїв

У Миколаєві після оголошення про швидкісну ціль пролунали вибухи. На місто летіла швидкісна ціль. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Львівська область

Голова обласної військової адміністрації Максим Козицький також повідомив, що працює ППО.