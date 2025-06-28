Росіяни масовано атакують дронами Україну: де загроза ударів

У низці областей України надвечір 28 червня оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Жителів Дніпра окремо попередили, що було помічено рух ворожих дронів в напрямку міста.

Станом на 22:06 повітряну тривогу оголошено в 14 областях України.

Повітряні атаки Росії

Зауважимо, що російські терористи щоденно обстрілюють Україну. Зокрема в п'ятницю, 27 червня, агресор вдарив ракетами по Чугуєву Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Також росіяни вдарили з реактивної системи "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині. У місті пошкоджені будинки, є загиблий і постраждалі.

А в ніч на 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу. Відомо, що ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинули люди, а також кількох госпіталізували.

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