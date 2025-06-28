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Росіяни масовано атакують дронами Україну: де загроза ударів

Україна, Субота 28 червня 2025 22:07
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Росіяни масовано атакують дронами Україну: де загроза ударів Фото: росіяни атакують Україну "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У низці областей України надвечір 28 червня оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударними дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.

Станом на 22:06 повітряну тривогу оголошено в 14 областях України.

Росіяни масовано атакують дронами Україну: де загроза ударів

Військові повітряних сил повідомляють, що рух ворожих безпілотників відбувається наступним чином:

  • дрони з Черкащини йдуть курсом на Кіровоградщину;
  • дрони з Сумщини йдуть курсом на Чернігівщину та Полтавщину;
  • дрони на Полтавщині йдуть курсом курсом на Черкащину та Кіровоградщину;
  • дрони на Чернігівщині йдуть курсом у південно-західному напрямку;
  • дрони з Харківщини йдуть курсом на Дніпропетровщину.

Жителів Дніпра окремо попередили, що було помічено рух ворожих дронів в напрямку міста.

Повітряні атаки Росії

Зауважимо, що російські терористи щоденно обстрілюють Україну. Зокрема в п'ятницю, 27 червня, агресор вдарив ракетами по Чугуєву Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.

Також росіяни вдарили з реактивної системи "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині. У місті пошкоджені будинки, є загиблий і постраждалі.

А в ніч на 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу. Відомо, що ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинули люди, а також кількох госпіталізували.

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