Росіяни масовано атакують дронами Україну: де загроза ударів
У низці областей України надвечір 28 червня оголошено повітряну тривогу через загрозу атак ударними дронами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Карту повітряних тривог України.
Станом на 22:06 повітряну тривогу оголошено в 14 областях України.
Військові повітряних сил повідомляють, що рух ворожих безпілотників відбувається наступним чином:
- дрони з Черкащини йдуть курсом на Кіровоградщину;
- дрони з Сумщини йдуть курсом на Чернігівщину та Полтавщину;
- дрони на Полтавщині йдуть курсом курсом на Черкащину та Кіровоградщину;
- дрони на Чернігівщині йдуть курсом у південно-західному напрямку;
- дрони з Харківщини йдуть курсом на Дніпропетровщину.
Жителів Дніпра окремо попередили, що було помічено рух ворожих дронів в напрямку міста.
Повітряні атаки Росії
Зауважимо, що російські терористи щоденно обстрілюють Україну. Зокрема в п'ятницю, 27 червня, агресор вдарив ракетами по Чугуєву Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі серед цивільного населення.
Також росіяни вдарили з реактивної системи "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині. У місті пошкоджені будинки, є загиблий і постраждалі.
А в ніч на 28 червня, росіяни дронами-камікадзе атакували Одесу. Відомо, що ворожий "Шахед" влучив у багатоповерхівку. Внаслідок ворожого удару загинули люди, а також кількох госпіталізували.
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