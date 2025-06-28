Росіяни підняли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС з аеродрому "Оленья"

На тлі масованої атаки дронів росіяни підняли в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Не виключено, що їх задіють для нічного ракетного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил.

Повідомляється, що станом на 23:00 було зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС. Вони піднялися з аеродрому "Оленья" в Мурманській області та рухаються в південно-східному напрямку.

"У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - додали в Повітряних силах.

Зазначимо, літаки Ту-95МС є носіями крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Ці ракети є основними в масованих ракетних ударах по Україні.

Як пишуть моніторингові канали, очікується вихід бортів на пускові рубежі біля Енгельса о 01:30-02:00 або о 03:00-03:30 в районі Каспійського моря. Відповідно, у разі пусків ракети можуть зайти в повітряний простір України близько 02:00 або після 03:00.

Станом на 23:00 росіяни вже масовано атакують дронами Україну. Повітряну тривогу оголошено практично в усіх областях, крім західних.

За даними Повітряних сил, є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст. Сьогодні вибухи гриміли також у Дніпрі та Харкові.