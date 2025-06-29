У Києві на тлі атаки дронів пролунали вибухи: перші подробиці

У Києві в ніч на 29 червня на тлі російської атаки за допомогою ударних безпілотників типу "Шахед" пролунали вибухи. Працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера української столиці Віталія Кличка .

Незадовго до цього Кличко попереджав, що поблизу української столиці також працювали сили ППО. Він повідомляв, що в бік Києва летіли ворожі дрони.

"У Києві, на Оболоні, працюють сили ППО по ворожих БПЛА. Перебувайте в укриттях", - повідомив він.

Російська атака на Україну 29 червня

Росіяни запустили дрони ще ввечері, 28 червня. Повітряна тривога була оголошена через атаку практично у всіх областях. Опівночі тривогу було оголошено, зокрема, в Рівненській і Хмельницькій областях.

Повітряні сили попередили, що є загроза ракетних ударів для Києва, Кременчука, Сум та інших міст.

Пізніше українців попередили, що на тлі атаки дронів ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Три борти піднялися з аеродрому "Оленя".

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