ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россия ударила ракетами по Запорожью: первые данные о последствиях

Запорожье, Воскресенье 29 июня 2025 03:25
UA EN RU
Россия ударила ракетами по Запорожью: первые данные о последствиях Иллюстративное фото: ракета РФ угодила в предприятие (facebook.com/DSNSZP)
Автор: Мария Рагуткина

Россия в ходе ночной комбинированной атаки на Украину нанесла ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Повреждено производственное помещение одного из предприятий", - сообщил Федоров.

По его словам, согласно предварительным данным, пострадавших в результате удара россиян нет.

"Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах", - призвал Федоров.

Атака на Украину 29 июня

Россияне запустили дроны еще вечером, 28 июня. Воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетных ударов.

Позже украинцев предупредили, что на фоне атаки дронов враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

В Киеве на фоне воздушной тревоги работала ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах на Оболони.

Ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. В ряде областей сообщили о работе ПВО и взрывах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Запорожье
Новости
На фронте за сутки более 100 боестолкновений и тысячи обстрелов: где враг наступает активнее всего
На фронте за сутки более 100 боестолкновений и тысячи обстрелов: где враг наступает активнее всего
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу