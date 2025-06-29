Россия ударила ракетами по Запорожью: первые данные о последствиях

Россия в ходе ночной комбинированной атаки на Украину нанесла ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, согласно предварительным данным, пострадавших в результате удара россиян нет.

"Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Повреждено производственное помещение одного из предприятий", - сообщил Федоров.

Атака на Украину 29 июня

Россияне запустили дроны еще вечером, 28 июня. Воздушная тревога была объявлена из-за атаки практически во всех областях. Воздушные силы предупреждали об угрозе ракетных ударов.

Позже украинцев предупредили, что на фоне атаки дронов враг поднял в воздух стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

В Киеве на фоне воздушной тревоги работала ПВО. Мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах на Оболони.

Ночью взлетел МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. В ряде областей сообщили о работе ПВО и взрывах.

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