Росія вдарила по Південному мосту в Києві кількома балістичними ракетами, - Ігнат

За словами Ігната, під час останньої атаки російські війська застосували загалом 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або зенітних керованих ракет С-400. Які саме ракети використали для удару по мосту, мають встановити фахівці після дослідження місця влучання.

"Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це "Іскандер-М" або ж С-400, зенітні ракети", - зазначив речник Повітряних сил.

Він також пояснив, що пошкодження мостового полотна не означає, що споруду неможливо відновити. Водночас ремонт потребуватиме часу й може спричинити незручності для мешканців столиці.

"Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час", - сказав Ігнат.

Як змінилася тактика російських атак на Київ

Речник Повітряних сил наголосив, що протягом останніх двох тижнів російські війська зосереджують ракетні удари на Києві. При цьому противник запускає балістичні ракети кількома хвилями протягом ночі та поєднує їх із атаками безпілотників.

За словами Ігната, раніше балістичні ракети могли застосовувати переважно під час однієї хвилі ударів за ніч. Тепер обстріли можуть розтягуватися на кілька етапів.

"Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак… Отак хвилями балістикою б'ють. Це все супроводжується атаками дронів", - пояснив речник.

Удар РФ по Південному мосту в Києві 27 жовтня

Нагадаємо, у ніч проти 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Унаслідок удару було пошкоджено Південний міст, який тимчасово закрили для руху транспорту.

Перекриття Південного мосту спричинило значні затори на обох берегах столиці.