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Коли Південний міст в Києві відкриють і як обʼїхати його на час перекриття

11:18 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Марія Науменко
Коли Південний міст в Києві відкриють і як обʼїхати його на час перекриття Фото: Південний міст у Києві (Getty Images)
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У Києві тимчасово перекрили Південний міст після російської атаки 27 жовтня. Для водіїв визначили альтернативні маршрути, причому шляхи об'їзду відрізняються залежно від типу транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького і заяву речниці КМВА Катерини Поп в ефірі телемарафону.

Наразі фахівці перевіряють стан мостового полотна, щоб визначити, яких пошкоджень воно зазнало внаслідок атаки. Остаточних висновків поки немає.

Як пояснила речниця КМВА Катерина Поп, рішення про відновлення руху ухвалять після отримання результатів обстеження. Розглядають можливість як повного, так і часткового відкриття мосту.

Точну дату відновлення проїзду наразі не називають. Вона залежатиме від висновків фахівців та оцінки безпеки руху.

Що відбувається з рухом метро

Через наслідки атаки обмежили й рух поїздів зеленою гілкою столичного метро. Наразі вони курсують лише між станціями "Сирець" і "Видубичі".

За словами Катерини Поп, після обстеження також мають визначити, чи можна відновити рух метро в напрямку лівого берега Києва. Остаточне рішення залежатиме від висновків експертів щодо стану мосту.

Як об'їхати перекритий Південний міст

На час обмежень поліція визначила альтернативні маршрути для легкових автомобілів і вантажного транспорту.

Коли Південний міст в Києві відкриють і як обʼїхати його на час перекриття
Фото: схема об'їзду Південного мосту в Києві (t.me/OBiloshytskiy)

Для вантажівок: із Бориспільської траси потрібно їхати вулицею Старобориспільською, а потім — вулицями Бориспільською та Привокзальною в напрямку Дарницького мосту.

Для легкових автомобілів: об'їзд пролягає проспектом Миколи Бажана та Дніпровською набережною в напрямку Дарницького мосту й мосту Патона.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня російські війська атакували Київ балістичними ракетами.

Внаслідок удару було пошкоджено Південний міст і розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену. Через це рух мостом тимчасово перекрили в обох напрямках, а роботу метро змінили.

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