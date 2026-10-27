Як працює транспорт у Києві після удару по Південному мосту: зміни в метро та автобусах

Після нічної атаки на Київ 27 жовтня червона лінія метро працює в повному обсязі, а на зеленій поїзди ходять лише між "Сирцем" і "Видубичами". Через закритий Південний міст місто посилило автобусні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

У КМДА просять планувати поїздки заздалегідь і стежити за змінами на офіційних ресурсах. Про відновлення звичного руху метро повідомлять додатково.

Південний міст перекрито, тому автобуси №22 і №91 їздять через Дарницький міст :

Через більше навантаження на червону лінію на тимчасовому маршруті №1-М працюватимуть 15 автобусів.

У разі повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

У ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістикою. Сталося влучання в Південний міст, пошкоджено наземну інфраструктуру метро, а в Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Напередодні ввечері ракети вдарили по кампусу університету в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.

Південний міст пошкоджують уже вдруге за тиждень: після атаки 22 жовтня зелена лінія так само працювала двома окремими ділянками.