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Як працює транспорт у Києві після удару по Південному мосту: зміни в метро та автобусах

06:45 27.10.2026 Вт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Як працює транспорт у Києві після удару по Південному мосту: зміни в метро та автобусах Фото: після атаки на Київ метро і наземний транспорт працюють за зміненою схемою (Любов Калашнікова, РБК-Україна)
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Після нічної атаки на Київ 27 жовтня червона лінія метро працює в повному обсязі, а на зеленій поїзди ходять лише між "Сирцем" і "Видубичами". Через закритий Південний міст місто посилило автобусні маршрути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Метро

  • Червона лінія - поїзди курсують між станціями "Академмістечко" і "Лісова". Усі станції, зокрема "Чернігівська" та "Лісова", відкриті для пасажирів.
  • Зелена лінія - рух лише між "Сирцем" і "Видубичами". Ділянка "Осокорки" - "Червоний хутір" тимчасово не працює.

У разі повітряної тривоги всі підземні станції працюють як укриття.

Автобуси

Через більше навантаження на червону лінію на тимчасовому маршруті №1-М працюватимуть 15 автобусів.

Південний міст перекрито, тому автобуси №22 і №91 їздять через Дарницький міст:

  • на маршруті №22 додадуть 4 автобуси, загалом їх буде 14. З них 5 курсуватимуть коротким маршрутом: вулиця Тростянецька - станція метро "Либідська";
  • на маршруті №91 також додадуть 4 автобуси, загалом працюватимуть 7.

У КМДА просять планувати поїздки заздалегідь і стежити за змінами на офіційних ресурсах. Про відновлення звичного руху метро повідомлять додатково.

У ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістикою. Сталося влучання в Південний міст, пошкоджено наземну інфраструктуру метро, а в Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Напередодні ввечері ракети вдарили по кампусу університету в Деснянському районі, загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.

Південний міст пошкоджують уже вдруге за тиждень: після атаки 22 жовтня зелена лінія так само працювала двома окремими ділянками.

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