Россия ударила по Южному мосту в Киеве несколькими баллистическими ракетами, - Игнат

По словам Игната, во время последней атаки российские войска применили в общей сложности 16 баллистических ракет типа "Искандер-М" или зенитных управляемых ракет С-400. Какие ракеты использовали для удара по мосту, должны установить специалисты после исследования места попадания.

"Сегодня было только два типа ракет, которые противник применял. Это "Искандер-М" или С-400, зенитные ракеты", - отметил спикер Воздушных сил.

Он также пояснил, что повреждение мостового полотна не означает, что сооружение невозможно восстановить. В то же время ремонт потребует времени и может привести к неудобствам для жителей столицы.

"Конечно, это полотно можно восстанавливать, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства, для того чтобы его восстановить, нужно время", - сказал Игнат.

Как изменилась тактика российских атак на Киев

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в течение последних двух недель российские войска сосредотачивают ракетные удары в Киеве. При этом противник запускает баллистические ракеты по нескольким волнам в течение ночи и объединяет их с атаками беспилотников.

По словам Игнатия, ранее баллистические ракеты могли применять преимущественно во время одной волны ударов за ночь. Теперь обстрелы могут растягиваться на несколько этапов.

"Раньше, возможно, баллистика била один раз за ночь. Сейчас они растягиваются на какие-то волны атак… Так волнами баллистики бьют. Это все сопровождается атаками дронов", - пояснил спикер.

Удар РФ по Южному мосту в Киеве 27 октября

Напомним, в ночь на 27 октября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами.

В результате ударабыл поврежден Южный мост, который временно закрыли для движения транспорта.

Перекрытие Южного моста повлекло за собой значительные пробки на обоих берегах столицы.