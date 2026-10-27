РФ атакувала Південний міст у Києві: з'явилися перші фото наслідків

У Києві після російської атаки перевіряють пошкодження Південного мосту. Наразі проїзд спорудою закритий, також призупинено рух поїздів на частині зеленої гілки метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telgram мера Києва Віталія Кличка.

Інформації про те, коли рух мостом і поїздів на цій ділянці метро відновлять, наразі немає.

Також призупинено рух поїздів метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" на зеленій гілці.

Кличко оприлюднив перші фото, на яких видно наслідки російського удару по мосту.

На Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. На час обстеження рух мостом закритий.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами . Одна з них влучила в Південний міст, також було пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Крім того, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.