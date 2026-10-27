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РФ атакувала Південний міст у Києві: з'явилися перші фото наслідків

08:26 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
РФ атакувала Південний міст у Києві: з'явилися перші фото наслідків Фото: Південний міст у Києві (Getty Images)
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У Києві після російської атаки перевіряють пошкодження Південного мосту. Наразі проїзд спорудою закритий, також призупинено рух поїздів на частині зеленої гілки метро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telgram мера Києва Віталія Кличка.

На Південному мосту фахівці оцінюють ступінь пошкоджень. На час обстеження рух мостом закритий.

Кличко оприлюднив перші фото, на яких видно наслідки російського удару по мосту.

Також призупинено рух поїздів метро між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" на зеленій гілці.

Інформації про те, коли рух мостом і поїздів на цій ділянці метро відновлять, наразі немає.

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами. Одна з них влучила в Південний міст, також було пошкоджено наземну інфраструктуру метро. Крім того, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю.

Через наслідки атаки рух зеленою лінією метро обмежили ділянкою між станціями "Сирець" і "Видубичі", а автобуси №22 і №91 спрямували через Дарницький міст.

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Київ Російська Федерація Україна Віталий Кличко Южный мост
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