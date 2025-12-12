Росія вдарила по підстанції ДТЕК на Одещині: 90 тисяч родин залишилися бе світла

Сьогодні вночі, 12 грудня, під ударом російських безпілотників перебувала підстанція ДТЕК в Одеській області. Також ворог атакував обʼєкт іншої енергетичної компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.
"Вночі РФ завдала удару по підстанції ДТЕК на Одещині. Це вже двадцята підстанція, яка зазнала значних пошкоджень в області", - йдеться у повідомленні компанії.
Також під удар потрапив обʼєкт іншої енергетичної компанії.
Як уточнили в ДТЕК, енергетикам вже вдалося перезаживити 40 тисяч родин через резервні схеми. Ще 90 тисяч тимчасово залишаються без світла.
Тим часом у пресслужбі ДСНС оприлюднили світлини з пожежами, які спалахнули внаслідок обстрілу Одеси та області в ніч проти 12 грудня.
Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння, а психологи ДСНС надали допомогу 14 мешканцям прилеглих будинків, серед них - троє дітей.
Фото: росіяни завдали удари по енергооб'єктах в Одесі та області (t.me/dsns_telegram)
Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували дронами Одесу та Одеський район.
Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень житловий будинок і об'єкти цивільної інфраструктури. На місці працює оперативний штаб.
За даними ОВА, під час нічної атаки на Одеський район було пошкоджено складські приміщення, адміністративна будівля та гараж. Спалахнули пожежі - їх ліквідували рятувальники.
Інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Через атаку низка населених пунктів тимчасово залишається без світла.
Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:45 і вона тривала до 02:11. Близько 00:44 було зафіксовано рух ворожих БпЛА з напрямку Миколаївщини, а о 01:08 Повітряні сили повідомили, що ще одна група дронів з акваторії Чорного моря також прямує до регіону.
Після цього в Одесі пролунала серія вибухів. Через обстріл частина міста залишилася без світла та водопостачання.
За даними Повітряних сил, сьогодні вночі Росія випустила по Україні 80 безпілотників. Силам ППО вдалося збити 64 ворожих безпілотників.
Зафіксовано влучання 12 ударних дроніа на 8 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.