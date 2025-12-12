Россия ударила по подстанции ДТЭК в Одесской области: 90 тысяч семей остались без света

"Ночью РФ нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области", - говорится в сообщении компании.

Также под удар попал объект другой энергетической компании.

Как уточнили в ДТЭК, энергетикам уже удалось перезапитать 40 тысяч семей через резервные схемы. Еще 90 тысяч временно остаются без света.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС обнародовали фотографии с пожарами, которые вспыхнули в результате обстрела Одессы и области в ночь на 12 декабря.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, а психологи ГСЧС оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них - трое детей.

Фото: россияне нанесли удары по энергообъектам в Одессе и области (t.me/dsns_telegram)