Главная » Новости » Война в Украине

Россия ударила по подстанции ДТЭК в Одесской области: 90 тысяч семей остались без света

Одесса, Пятница 12 декабря 2025 09:45
UA EN RU
Россия ударила по подстанции ДТЭК в Одесской области: 90 тысяч семей остались без света Фото: Россия ударила по подстанции ДТЭК в Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня ночью, 12 декабря, под ударом российских беспилотников находилась подстанция ДТЭК в Одесской области. Также враг атаковал объект другой энергетической компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ДТЭК.

"Ночью РФ нанесла удар по подстанции ДТЭК в Одесской области. Это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области", - говорится в сообщении компании.

Также под удар попал объект другой энергетической компании.

Как уточнили в ДТЭК, энергетикам уже удалось перезапитать 40 тысяч семей через резервные схемы. Еще 90 тысяч временно остаются без света.

Тем временем в пресс-службе ГСЧС обнародовали фотографии с пожарами, которые вспыхнули в результате обстрела Одессы и области в ночь на 12 декабря.

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, а психологи ГСЧС оказали помощь 14 жителям близлежащих домов, среди них - трое детей.

Фото: россияне нанесли удары по энергообъектам в Одессе и области (t.me/dsns_telegram)

Атака на Одессу и область 12 декабря

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали дронами Одессу и Одесский район.

В результате обстрела получили повреждения жилой дом и объекты гражданской инфраструктуры. На месте работает оперативный штаб.

По данным ОВА, во время ночной атаки на Одесский район были повреждены складские помещения, административное здание и гараж. Вспыхнули пожары - их ликвидировали спасатели.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Из-за атаки ряд населенных пунктов временно остается без света.

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 00:45 и она продолжалась до 02:11. Около 00:44 было зафиксировано движение вражеских БпЛА с направления Николаевщины, а в 01:08 Воздушные силы сообщили, что еще одна группа дронов из акватории Черного моря также направляется в регион.

После этого в Одессе прогремела серия взрывов. Из-за обстрелов часть города осталась без света и водоснабжения.

По данным Воздушных сил, сегодня ночью Россия выпустила по Украине 80 беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 64 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 12 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

ДТЭК Одесса Война в Украине
