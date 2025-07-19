Росія вдарила по житлових будинках в Одесі: перші дані про наслідки

Атака РФ по Україні 18 липня

Нагадаємо, увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Ракети летіли на Дніпро, а на Полтаву летіли дрони.

Близько 19:30 вони запустили низку швидкісних цілей. Вибухи прогриміли в районі Полтави.

Також росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Було оголошено загрозу ударів для міста Чернігів.

Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці. У Києві повторно оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

У Києві внаслідок атаки дронів зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок у Дарницькому районі.

В Одесі також повідомили про вибухи на тлі дронової атаки.

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