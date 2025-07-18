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Балістика на Дніпро і Полтаву, дрони заходять із півночі: головне про масовану атаку

П'ятниця 18 липня 2025 20:46
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Балістика на Дніпро і Полтаву, дрони заходять із півночі: головне про масовану атаку Фото: росіяни масовано атакують Україну дронами і ракетами (ілюстративне фото Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Росіяни ввечері 18 липня комбіновано атакують Україну. Одночасно з пусками балістичних ракет на Дніпро і Полтаву ворожі дрони заходять із півночі.

РБК-Україна зібрало головне про масовану атаку.

Головне

  • Куди вдарили балістичні ракети?
  • Що відомо про перші наслідки?
  • Де загроза ударів російських "Шахедів"?

Полтава

Після 19:30 росіяни запустили низку швидкісних цілей. Спочатку вибухи прогриміли в районі Полтави.

Оновлено на 21:00

Тимчасовий в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив балістичну атаку на Полтавську громаду.

"Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав він.

Дніпро

Приблизно в той самий час противник запустив балістичну ракету в напрямку Павлограда на Дніпропетровщині. За інформацією моніторингових каналів, вона могла зникнути з радарів ще над Донецькою областю. Офіційних даних поки що немає.

Потім було запущено щонайменше дві балістичні ракети з території окупованого Криму в напрямку Дніпра. Місцеві пабліки спочатку повідомили про один вибух, пізніше - про повторні.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що в Дніпрі пролунала серія вибухів. І закликав дніпрян залишатися в укриттях до відбою.

Де фіксуються "Шахеди"

Одночасно з балістикою росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Станом на зараз дрони фіксуються над Сумською та Чернігівською областями. Оголошено загрозу ударів для міста Чернігів.

Крім того, одна група рухається в напрямку Київської області.

Зазначимо, станом на 20:35 Повітряні сили оголосили відбій щодо загрози застосування балістичних ракет для Києва та низки областей.

Проте вже о 20:43 повторно оголосили балістичну загрозу для Півдня України.

Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі РБК-Україна прогнозував, що росіяни, ймовірно, не завдаватимуть масованих ударів, поки в Києві з робочим візитом перебував спецпредставник президента США Кіт Келлог.

Як стало відомо, він ще в середу покинув Україну.

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Полтава Днипро Війна в Україні Ракети Атака дронів
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