Балістика на Дніпро і Полтаву, дрони заходять із півночі: головне про масовану атаку
Росіяни ввечері 18 липня комбіновано атакують Україну. Одночасно з пусками балістичних ракет на Дніпро і Полтаву ворожі дрони заходять із півночі.
РБК-Україна зібрало головне про масовану атаку.
Головне
- Куди вдарили балістичні ракети?
- Що відомо про перші наслідки?
- Де загроза ударів російських "Шахедів"?
Полтава
Після 19:30 росіяни запустили низку швидкісних цілей. Спочатку вибухи прогриміли в районі Полтави.
Оновлено на 21:00
Тимчасовий в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут підтвердив балістичну атаку на Полтавську громаду.
"Уламки ворожої ракети впали на відкритій території. На щастя обійшлося без постраждалих. До відбою повітряної тривоги залишайтеся в укриттях", - написав він.
Дніпро
Приблизно в той самий час противник запустив балістичну ракету в напрямку Павлограда на Дніпропетровщині. За інформацією моніторингових каналів, вона могла зникнути з радарів ще над Донецькою областю. Офіційних даних поки що немає.
Потім було запущено щонайменше дві балістичні ракети з території окупованого Криму в напрямку Дніпра. Місцеві пабліки спочатку повідомили про один вибух, пізніше - про повторні.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак зазначив, що в Дніпрі пролунала серія вибухів. І закликав дніпрян залишатися в укриттях до відбою.
Де фіксуються "Шахеди"
Одночасно з балістикою росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Станом на зараз дрони фіксуються над Сумською та Чернігівською областями. Оголошено загрозу ударів для міста Чернігів.
Крім того, одна група рухається в напрямку Київської області.
Зазначимо, станом на 20:35 Повітряні сили оголосили відбій щодо загрози застосування балістичних ракет для Києва та низки областей.
Проте вже о 20:43 повторно оголосили балістичну загрозу для Півдня України.
Нагадаємо, раніше авіаційний експерт Валерій Романенко в коментарі РБК-Україна прогнозував, що росіяни, ймовірно, не завдаватимуть масованих ударів, поки в Києві з робочим візитом перебував спецпредставник президента США Кіт Келлог.
Як стало відомо, він ще в середу покинув Україну.
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