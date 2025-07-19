В Одесі повідомляють про потужні вибухи на фоні атаки "шахедів": подробиці
В ніч на 19 липня Росія знову здійснює атаку на Україну з використанням дронів-камікадзе типу "шахед". Частину цих ударних безпілотників ворог направив на південь країни, зокрема по Одесі, де вже пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.
Так, у ніч проти 19 липня 2025 року Одесу атакували російські дрони.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - написав мер Одеси Геннадій Труханов.
"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!", - підтвердив атаку на регіон голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Пізніше Труханов додав, що в місті пролунали вибухи.
Наразі про постраждалих чи жертв атаки не повідомляється.
Згодом кореспонденти "Суспільного" повідомили про нові вибухи. За попередньою інформацією, станом на 00:33 у місті пролунало щонайменше вісім гучних вибухів.
Зазначимо, що повітряна тривога в Одеській області була оголошена 18 липня о 22:40 і вона триває досі.
Щодо наближення до Одеси дронів, то про це о 23:26 вперше повідомили Повітряні Сили ЗСУ. А вже о 0:01 було повідомлення про другу групу шахедів в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.
О 0:23 було уточнення, що на Одесу рухається дві групи шахедів: одна з північного заходу, а інша з акваторії Чорного моря.
Комбінована атака на Україну 18 липня
Увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Ракети летіли на Дніпро, а на Полтаву летіли дрони.
Після 19:30 росіяни запустили низку швидкісних цілей. Спочатку вибухи пролунали в районі Полтави.
Одночасно росіяни запустили кілька груп ударних дронів.
Після того, як Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці, стало відомо, що уламки одного зі збитих дронів впали на дах житлового будинку в Дарницькому районі. Постраждалих внаслідок цього немає.
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