В Одесі повідомляють про потужні вибухи на фоні атаки "шахедів": подробиці

В ніч на 19 липня Росія знову здійснює атаку на Україну з використанням дронів-камікадзе типу "шахед". Частину цих ударних безпілотників ворог направив на південь країни, зокрема по Одесі, де вже пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Геннадія Труханова.

Так, у ніч проти 19 липня 2025 року Одесу атакували російські дрони.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях!", - написав мер Одеси Геннадій Труханов.

"Одеса та район, будьте в укриттях! Загроза застосування ударних безпілотників!", - підтвердив атаку на регіон голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Пізніше Труханов додав, що в місті пролунали вибухи.

Наразі про постраждалих чи жертв атаки не повідомляється.

Згодом кореспонденти "Суспільного" повідомили про нові вибухи. За попередньою інформацією, станом на 00:33 у місті пролунало щонайменше вісім гучних вибухів.

Зазначимо, що повітряна тривога в Одеській області була оголошена 18 липня о 22:40 і вона триває досі.

Щодо наближення до Одеси дронів, то про це о 23:26 вперше повідомили Повітряні Сили ЗСУ. А вже о 0:01 було повідомлення про другу групу шахедів в напрямку Одещини з акваторії Чорного моря.

О 0:23 було уточнення, що на Одесу рухається дві групи шахедів: одна з північного заходу, а інша з акваторії Чорного моря.