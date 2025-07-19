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Россия ударила по жилым домам в Одессе: минимум один человек погиб

Фото: в Одессе повреждена инфраструктура из-за атаки дронов (facebook.com/pvkshid)
Автор: Мария Рагуткина

В ночь на 19 июля Россия ударила по Одессе ударными беспилотниками типа "Шахед". Повреждена инфраструктура, минимум один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирные жилые дома", - сообщил он.

По словам Кипера, все экстренные службы приступили к работе по ликвидации последствий дроновой атаки россиян. Информация о пострадавших уточняется.

Местные СМИ пишут, что удар пришелся по одному из жилых домов. Местные власти подробности пока что не предоставили.

Обновлено в 1:32. Более 20 ударных дронов РФ заходило в воздушное пространство Одессы с разных боков.

Повреждена гражданская инфраструктура. Труханов подтвердил, что вспыхнула многоэтажка, людей достают из огненной ловушки. Информация о пострадавших все еще не поступала.

Обновлено в 2:02. Подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется.

"Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме. Информация обновляется", - сообщил Труханов, предоставив фото с места попадания.

 

Фото: последствия попадания дрона в Одессе (t.me/truonline)

Атака РФ по Украине 18 июля

Напомним, вечером, 18 июля, россияне запустили баллистические ракеты и дроны в сторону Украины. Ракеты летели на Днепр, а на Полтаву летели дроны.

Около 19:30 они запустили ряд скоростных целей. Взрывы прогремели в районе Полтавы.

Также россияне запустили несколько групп ударных дронов. Была объявлена угроза ударов для города Чернигов.

Воздушные силы предупредили, что вражеские дроны приближаются к украинской столице. В Киеве повторно объявлена воздушная тревога. Работают силы ПВО.

В Киеве в результате атаки дронов зафиксированы первые последствия. Часть вражеского беспилотника упала на жилой дом в Дарницком районе.

В Одессе также сообщили о взрывах на фоне дроновой атаки.

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