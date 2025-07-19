Россия ударила по жилым домам в Одессе: минимум один человек погиб

"Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, многоквартирные жилые дома", - сообщил он.

По словам Кипера, все экстренные службы приступили к работе по ликвидации последствий дроновой атаки россиян. Информация о пострадавших уточняется.

Местные СМИ пишут, что удар пришелся по одному из жилых домов. Местные власти подробности пока что не предоставили.

Обновлено в 1:32. Более 20 ударных дронов РФ заходило в воздушное пространство Одессы с разных боков.

Повреждена гражданская инфраструктура. Труханов подтвердил, что вспыхнула многоэтажка, людей достают из огненной ловушки. Информация о пострадавших все еще не поступала.

Обновлено в 2:02. Подтверждена гибель одного человека. Информация о пострадавших уточняется.

"Все службы экстренной помощи работают в усиленном режиме. Информация обновляется", - сообщил Труханов, предоставив фото с места попадания.

Фото: последствия попадания дрона в Одессе (t.me/truonline)