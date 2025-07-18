Атака дронів на Київ: стало відомо про перші наслідки

Фото: у Києві є перші наслідки атаки дронів (facebook.com/pvkshid)

Унаслідок атаки дронів на Київ, увечері, 18 липня, зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Фіксуємо наслідки ворожої атаки в Дарницькому районі. На дах житлового будинку впала частина БПЛА", - повідомив він. За попередніми даними, пожежа внаслідок падіння не спалахнула. Також не надходила інформація про постраждалих. Мешканців і гостей української столиці закликали не ігнорувати повітряну тривогу і залишатися в укриттях, оскільки дронова атака триває. Згідно з останніми даними Повітряних сил України, активність ворожої тактичної авіації була зафіксована на північно-східному та східному напрямках. Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Також нові групи ворожих ударних безпілотників було помічено у напрямку Миколаївської області з акваторії Чорного моря.