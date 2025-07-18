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Атака дронів на Київ: стало відомо про перші наслідки

П'ятниця 18 липня 2025 23:15
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Атака дронів на Київ: стало відомо про перші наслідки Фото: у Києві є перші наслідки атаки дронів (facebook.com/pvkshid)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок атаки дронів на Київ, увечері, 18 липня, зафіксовано перші наслідки. Частина ворожого безпілотника впала на житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка в Telegram.

"Фіксуємо наслідки ворожої атаки в Дарницькому районі. На дах житлового будинку впала частина БПЛА", - повідомив він.

За попередніми даними, пожежа внаслідок падіння не спалахнула. Також не надходила інформація про постраждалих.

Мешканців і гостей української столиці закликали не ігнорувати повітряну тривогу і залишатися в укриттях, оскільки дронова атака триває.

Згідно з останніми даними Повітряних сил України, активність ворожої тактичної авіації була зафіксована на північно-східному та східному напрямках. Зберігається загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Також нові групи ворожих ударних безпілотників було помічено у напрямку Миколаївської області з акваторії Чорного моря.

Комбінована атака на Україну 18 липня

Увечері, 18 липня, росіяни запустили балістичні ракети і дрони в бік України. Ракети летіли на Дніпро, а на Полтаву летіли дрони.

Після 19:30 росіяни запустили низку швидкісних цілей. Спочатку вибухи пролунали в районі Полтави.

Одночасно росіяни запустили кілька груп ударних дронів. Було оголошено загрозу ударів для міста Чернігів.

Повітряні сили попередили, що ворожі дрони наближаються до української столиці. У Києві повторно оголошено повітряну тривогу. Працюють сили ППО.

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