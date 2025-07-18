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Росія одночасно з балістикою атакує Україну дронами: де загроза обстрілу

П'ятниця 18 липня 2025 19:57
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Росія одночасно з балістикою атакує Україну дронами: де загроза обстрілу Ілюстративне фото: росіяни запустили "Шахеди" 18 липня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері п'ятниці, 18 липня, запустила по території України декілька груп ударних дронів типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Як повідомили Повітряні сили, близько 19:40 у повітряному просторі України було зафіксовано декілька ударних дронів. Ворожі безпілотники рухались через Сумську область у напрямку Чернігівської та тримали південно-західний.

Варто зауважити, що за деякий час до запуску "Шахедів" росіяни атакували Україну балістикою - тоді місцеві повідомляли про вибух біля Полтави, а Повітряні сили попереджали про швидкісну ціль на Харківщині в напрямку Полтавщини.

Оновлено о 20:25

Повітряні сили повідомили, що російські "Шахеди" рухаються у напрямку у Чернігова.

Оновлено о 20:15

За словами голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі пролунала серія вибухів.

Він закликав місцевих перебувати в укритті.

Водночас міський голова Конотопу Артем Семенихін повідомив, що у місті працює ППО по ворожих дронах.
Росія одночасно з балістикою атакує Україну дронами: де загроза обстрілу

Оновлено о 20:10

Повітряні сили повідомили про ще одну швидкісну ціль з півдня у напрямку Запоріжжя та Дніпра. Місцеві повідомляють про повторні вибухи у Дніпрі.

Оновлено о 20:00

Повітряні сили повідомили про загрозу балістичного удару з півдня. Зокрема, росіяни запустили швидкісну ціль з території окупованого Криму у напрямку Запоріжжя.

Про вибух повідомлялось у Дніпрі.

О 19:40 попереджалось про швидкісну ціль у напрямку Павлограду, що на Дніпровщині.

Також станом на 19:54 для України триває загроза як від дронів, так і від балістики. При цьому Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили швидкісну ціль з території окупованого Криму, вона рухалась у напрямку міста Запоріжжя.

Нагадаємо, мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони

Де оголошено тривогу

Росія одночасно з балістикою атакує Україну дронами: де загроза обстрілу

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