Росія вдарила по Миколаєву дронами та балістикою: що відомо про нічну атаку

Вночі, 29 червня, Росія атакувала Миколаїв за допомогою ударних дронів типу "Шахед" і балістичних ракет. Є руйнування.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Уночі, 29 червня, близько 01:28 ворог атакував місто балістикою та з 02:56 декількома групами "Shahed 131/136". Під ударом був обʼєкт інфраструктури. Виникла пожежа, яка була ліквідована рятувальниками", - повідомив він.

За словами Кіма, внаслідок атаки ворога пошкоджено складські будівлі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Також напередодні був атакований Миколаївський район. У селі Дмитрівка пошкоджень зазнав приватний будинок унаслідок артилерійського обстрілу та двох атак дронів, які були здійснені вранці. Увечері було атаковано місто Очаків FPV-дроном.