Россия ударила по Николаеву дронами и баллистикой: что известно о ночной атаке

Ночью, 29 июня, Россия атаковала Николаев при помощи ударных дронов типа "Шахед" и баллистических ракет. Есть разрушения.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Ночью, 29 июня, около 01:28 враг атаковал город баллистикой и с 02:56 несколькими группами "Shahed 131/136". Под ударом был объект инфраструктуры. Возник пожар, который был ликвидирован спасателями", - сообщил он.

По словам Кима, в результате атаки врага повреждены складские здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также накануне был атакован Николаевский район. В селе Дмитровка повреждения получил частный дом в результате артиллерийского обстрела и двух атак дронов, которые были совершены утром. Вечером был атакован город Очаков FPV-дроном.