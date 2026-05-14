Росія вдарила по енергетиці Одеської області, тисячі будинків залишилися без світла

22:15 14.05.2026 Чт
Енергетики вже розпочали відновлювальні роботи
aimg Анастасія Никончук
Росія вдарила по енергетиці Одеської області, тисячі будинків залишилися без світла Фото: ДТЕК (GettyImages)
Російські війська ввечері 14 травня завдали удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Після атаки частина жителів регіону залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДТЕК.

Незважаючи на значні пошкодження інфраструктури, фахівцям вдалося оперативно повернути світло частині споживачів.

Наразі аварійні бригади продовжують працювати на місці удару.

Частину споживачів вдалося підключити

За інформацією енергетиків, після обстрілу вдалося відновити електропостачання для 12 тисяч сімей. Однак ще близько 3 тисяч будинків, як і раніше, залишаються без світла.

У компанії підкреслили, що пошкодження виявилися серйозними, тому повне відновлення системи потребує часу. Роботи тривають у цілодобовому режимі.

Обстріли енергосистеми Одеси: що відомо

У ніч на 26 березня російські безпілотники атакували одразу чотири енергетичні об'єкти ДТЕК в Одеській області. У компанії повідомили про серйозні пошкодження інфраструктури внаслідок ударів.

Через масштаби руйнувань відновлювальні роботи потребуватимуть тривалого часу. Енергетики продовжують ліквідацію наслідків атаки та оцінку збитків.

Увечері 8 квітня російські війська завдали удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки одна з підстанцій зазнала серйозних пошкоджень.

Як повідомили в компанії, об'єкт уже неодноразово зазнавав обстрілів. Після удару на місце прибули ремонтні бригади, які почали обстеження пошкодженого обладнання та оцінку масштабів руйнувань.

Нагадуємо, що Державна служба з надзвичайних ситуацій опублікувала кадри наслідків російської атаки на Київ у ніч на 14 травня. На знімках зафіксовано зруйновані житлові будинки, пожежі та густий дим у різних районах столиці.

Також рятувальники показали евакуацію постраждалих і роботу екстрених служб на місцях ударів. На фото видно ліквідацію наслідків обстрілу і пошкоджену цивільну інфраструктуру.

Зеленський доручив військовим та спецслужбам підготувати відповідь на російський удар
