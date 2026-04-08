Росіяни атакували енергооб'єкт в Одеській області: є серйозні пошкодження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram -канал ДТЕК.

"Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в домівки", - запевнили в ДТЕК.

У компанії наголосили, що докладуть максимум зусиль для стабілізації ситуації .

Відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить ситуація з безпекою в регіоні.

Наразі ремонтні бригади вже перебувають на місці події та проводять огляд пошкоджених потужностей.

Ворог атакував одну з підстанцій в Одеській області, яка перебуває під постійними ударами . Внаслідок обстрілу обладнання енергетичного об’єкта зазнало значних пошкоджень.

Обстріли Одеської області

Нагадаємо, Одеська область протягом останніх днів перебуває під постійними атаками ворога. Зокрема, в ніч на 8 квітня російські "Шахеди" масовано накрили південь регіону. Внаслідок ударів спалахнули пожежі у порту та на складах, було пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Крім того, 6 квітня окупанти атакували об'єкт енергетики в області, що призвело до масштабних знеструмлень - без світла залишилися майже 20 тисяч родин.

Також того ж дня ворог завдав удару по житловій забудові Одеси. У Приморському районі було пошкоджено багатоповерховий комплекс, внаслідок чого загинули троє людей, а серед поранених опинилося немовля.