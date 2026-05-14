ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Россия ударила по энергетике Одесской области, тысячи домов остались без света

22:15 14.05.2026 Чт
2 мин
Энергетики уже приступили к восстановительным работам
aimg Анастасия Никончук
Россия ударила по энергетике Одесской области, тысячи домов остались без света Фото: ДТЭК (GettyImages)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Российские войска вечером 14 мая нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. После атаки часть жителей региона осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.

Читайте также: ДТЭК продолжает подготовку шахт к следующей зиме: названы объемы производства

Несмотря на значительные повреждения инфраструктуры, специалистам удалось оперативно вернуть свет части потребителей.

В настоящее время аварийные бригады продолжают работать на месте удара.

Часть потребителей удалось подключить

По информации энергетиков, после обстрела удалось восстановить электроснабжение для 12 тысяч семей. Однако еще около 3 тысяч домов по-прежнему остаются без света.

В компании подчеркнули, что повреждения оказались серьезными, поэтому полное восстановление системы требует времени. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Обстрелы энергосистемы Одессы: что известно

В ночь на 26 марта российские беспилотники атаковали сразу четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов.

Из-за масштабов разрушений восстановительные работы потребуют длительного времени. Энергетики продолжают ликвидацию последствий атаки и оценку ущерба.

Вечером 8 апреля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки одна из подстанций получила серьезные повреждения.

Как сообщили в компании, объект уже неоднократно подвергался обстрелам. После удара на место прибыли ремонтные бригады, которые начали обследование поврежденного оборудования и оценку масштабов разрушений.

Напоминаем, что Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала кадры последствий российской атаки на Киев в ночь на 14 мая. На снимках зафиксированы разрушенные жилые дома, пожары и густой дым в разных районах столицы.

Также спасатели показали эвакуацию пострадавших и работу экстренных служб на местах ударов. На фото видно ликвидацию последствий обстрела и поврежденную гражданскую инфраструктуру.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Одесса
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес