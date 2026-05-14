Россия ударила по энергетике Одесской области, тысячи домов остались без света

Российские войска вечером 14 мая нанесли удар по энергетическому объекту в Одесской области. После атаки часть жителей региона осталась без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ДТЭК.

Несмотря на значительные повреждения инфраструктуры, специалистам удалось оперативно вернуть свет части потребителей.

В настоящее время аварийные бригады продолжают работать на месте удара.

Часть потребителей удалось подключить

По информации энергетиков, после обстрела удалось восстановить электроснабжение для 12 тысяч семей. Однако еще около 3 тысяч домов по-прежнему остаются без света.

В компании подчеркнули, что повреждения оказались серьезными, поэтому полное восстановление системы требует времени. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Обстрелы энергосистемы Одессы: что известно

В ночь на 26 марта российские беспилотники атаковали сразу четыре энергетических объекта ДТЭК в Одесской области. В компании сообщили о серьезных повреждениях инфраструктуры в результате ударов.

Из-за масштабов разрушений восстановительные работы потребуют длительного времени. Энергетики продолжают ликвидацию последствий атаки и оценку ущерба.

Вечером 8 апреля российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки одна из подстанций получила серьезные повреждения.

Как сообщили в компании, объект уже неоднократно подвергался обстрелам. После удара на место прибыли ремонтные бригады, которые начали обследование поврежденного оборудования и оценку масштабов разрушений.