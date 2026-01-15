Росія вдарила дроном по одному з районів Харкова, - Терехов

Нагадаємо, що Харків росіяни вже обстрілювали 15 січня. Вдень російські окупанти завдали ударів по місту на тлі загрози застосування балістики. Пізніше виявилося, що внаслідок атаки ворога було зруйновано великий енергетичний об'єкт. Зараз ведуться роботи з ліквідації наслідків.

Від атак страждає не тільки Харків: у Миколаєві вранці 15 січня пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичних ракет з південного напрямку.

Трохи пізніше у Дніпрі в четвер, 15 січня, пролунав вибух на тлі повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Також росіяни обстріляли Кривий Ріг: внаслідок атаки ворога БпЛА виникла пожежа та було пошкоджено інфраструктуру, але люди не постраждали.