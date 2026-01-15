RU

Россия ударила дроном по одному из районов Харькова, - Терехов

Иллюстративное фото: ведется ликвидация последствий атаки (ГСЧС Харьковщины)
Автор: Антон Корж

Российские оккупанты вечером 15 января ударили неизвестным дроном по одному из районов Харькова. В результате атаки обошлось без пострадавших.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Харькова Игоря Терехова.

"Зафиксирован удар вражеского беспилотника - тип уточняется - по Слободскому району. На данный момент информация о пострадавших не поступала. Последствия - уточняются", - написал Терехов.

Других данных о российской атаке пока не поступало.

 

Напомним, что Харьков россияне уже обстреливали 15 января. Днем российские оккупанты нанесли удары по городу на фоне угрозы применения баллистики. Позже оказалось, что в результате атаки врага был разрушен крупный энергетический объект. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.

От атак страдает не только Харьков: в Николаеве утром 15 января раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами баллистических ракет с южного направления.

Чуть позже в Днепре в четверг, 15 января, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения. Также россияне обстреляли Кривой Рог: в результате атаки врага БпЛА возник пожар и была повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.

