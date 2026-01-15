Россия ударила дроном по одному из районов Харькова, - Терехов

Напомним, что Харьков россияне уже обстреливали 15 января. Днем российские оккупанты нанесли удары по городу на фоне угрозы применения баллистики. Позже оказалось, что в результате атаки врага был разрушен крупный энергетический объект. Сейчас ведутся работы по ликвидации последствий.

От атак страдает не только Харьков: в Николаеве утром 15 января раздались взрывы. Перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения оккупантами баллистических ракет с южного направления.

Чуть позже в Днепре в четверг, 15 января, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги из-за угрозы применения баллистического вооружения. Также россияне обстреляли Кривой Рог: в результате атаки врага БпЛА возник пожар и была повреждена инфраструктура, но люди не пострадали.