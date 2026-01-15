ua en ru
Росія вдарила дроном по одному з районів Харкова, - Терехов

Україна, Харків, Четвер 15 січня 2026 19:24
Росія вдарила дроном по одному з районів Харкова, - Терехов Ілюстративне фото: ведеться ліквідація наслідків атаки (ДСНС Харківщини)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти ввечері 15 січня вдарили невідомим дроном по одному з районів Харкова. Внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис мера Харкова Ігоря Терехова.

"Зафіксовано удар ворожого безпілотника - тип уточнюється - по Слобідському району. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Наслідки - уточнюються", - написав Терехов.

Інших даних про російську атаку поки що не надходило.

Нагадаємо, що Харків росіяни вже обстрілювали 15 січня. Вдень російські окупанти завдали ударів по місту на тлі загрози застосування балістики. Пізніше виявилося, що внаслідок атаки ворога було зруйновано великий енергетичний об'єкт. Зараз ведуться роботи з ліквідації наслідків.

Від атак страждає не тільки Харків: у Миколаєві вранці 15 січня пролунали вибухи. Перед цим було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами балістичних ракет з південного напрямку.

Трохи пізніше у Дніпрі в четвер, 15 січня, пролунав вибух на тлі повітряної тривоги через загрозу застосування балістичного озброєння. Також росіяни обстріляли Кривий Ріг: внаслідок атаки ворога БпЛА виникла пожежа та було пошкоджено інфраструктуру, але люди не постраждали.

Війна в Україні Харків Вибух
